Bakou, 13 juillet, AZERTAC

L’Iran peut louer l’un des hôpitaux privés en Azerbaïdjan.

Chahin Moustafeyev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, co-président de la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire, a rencontré la délégation dirigée par Hassan Ghazizadeh Hachemi, ministre iranien de la Santé et de l’Education médicale.

Le ministre azerbaïdjanais a souligné que les relations mutuelles entre les deux pays se développaient à un rythme croissant grâce aux visites réciproques des chefs d’Etat azerbaïdjanais et iranien, ainsi qu’aux négociations menées. Il a ajouté que l’Azerbaïdjan et l’Iran coopéraient avec succès dans les différents secteurs de l’économie, dont le commerce, le transport, la santé, l’industrie, l’énergie, l’agriculture, le tourisme et les douanes.

Ch. Moustafayev a donné des informations sur les parcs et les quartiers industriels, les infrastructures et les opportunités créés en Azerbaïdjan.

Il a dit que son pays attachait de l’importance à la coopération en matière de santé avec l’Iran, notant qu’un groupe de dirigeants des établissements d’enseignement supérieur iraniens, spécialisés en médecine, a effectué une visite en Azerbaïdjan et un mémorandum avait été signé entre l’Université de Médecine d’Azerbaïdjan et l'Université des sciences médicales de Tabriz.

La production conjointe de médicaments en Azerbaïdjan, l’organisation conjointe du traitement, la réalisation des recherches scientifiques dans le domaine de la santé, la formation des cadres en médecine, la location de l'un des hôpitaux privés azerbaïdjanais par l’Iran et d’autres questions d’intérêt commun ont fait l’objet de discussions.

A son tour, Hassan Ghazizadeh Hachemi a exprimé son plaisir de sa visite en Azerbaïdjan. Il a informé le ministre azerbaïdjanais des mesures prises et des réussites obtenues par son pays en matière du développement de la santé et de l’éducation médicale.

Le ministre iranien a partagé ses opinions sur les axes d’élargissement de la coopération en matière de santé avec l’Azerbaïdjan, mettant en valeur l’importance de la création des entreprises conjointes de fabrication des produits pharmaceutiques.