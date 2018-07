Message de félicitations adressé à M. Emmanuel Macron, Président de la République française

Sen Excellence Monsieur Emmanuel Macron Président de la République française

Bakou, le 11 juillet 2018.

Monsieur le Président,

A l’occasion de la Fête nationale de la République française, j’ai le plaisir de vous adresser, ainsi qu’à l’ensemble de vos concitoyens, mes chaleureuses félicitations au nom du peuple azerbaïdjanais.

Les relations entre l’Azerbaïdjan et la France ont de riches traditions. Nous attachons une grande importance à la préservation de ces traditions, au renforcement de nos relations amicales, au développement durable et harmonieux de notre coopération.

Nos relations politiques, économiques et culturelles se caractérisent par leur développement dynamique et leur ampleur. Notre coopération fructueuse dans tous les domaines d'intérêt mutuel est particulièrement agréable.

Nous fondons de grands espoirs sur les efforts de la France, en tant que co-président du Groupe de Minsk de l’OSCE, et personnellement sur les vôtres dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh, le plus grave problème auquel nous sommes confrontés. C’est avec impatience que nous attendons la fin de l'occupation de nos terres par l'Arménie et la solution négociée et équitable du conflit dans l'intégrité territoriale de notre pays, conformément au droit international.

Je vous renouvelle mes sincères félicitations auxquelles j’ajoute mes vœux d’excellente santé et de succès pour vous, ainsi que de paix et de prospérité pour le peuple français ami.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan