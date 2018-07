Bakou, 13 juillet, AZERTAC 11 milliards 588,2 millions de m3 de gaz, soit 1,4 pour cent plus élevé par rapport à la même période de l’année dernière, ont été transportés via les principaux gazoducs en Azerbaïdjan au cours des six premiers mois de l’année courante. 31,5 pour cent du transport de gaz ont été réalisés à travers le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum (gazoduc du Caucase du Sud) et 3 milliards 654,3 millions de m3 de gaz naturel ont été acheminés via ce gazoduc pendant le premier semestre de l’année en cours, a-t-on appris auprès du Comité national des Statistiques.

AZERTAG.AZ : Plus de 3,65 milliards de m3 de gaz acheminés via le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum en six mois

