Message de condoléances adressé à M. Mamnoon Hussain, Président de la République islamique du Pakistan

Bakou, le 14 juillet 2018.

Monsieur le Président,

La nouvelle de l’explosion perpétrée dans la ville de Mastung qui a fait de nombreux morts et blessés nous a horrifiés.

Nous sommes extrêmement indignés par cet acte terroriste cruel et nous jugeons nécessaire et important de lutter fermement et systématiquement contre toutes les formes de terrorisme.

Dans ces circonstances douloureuses, je tiens à vous adresser le message de profonde sympathie et de solidarité que le peuple azerbaïdjanais adresse au peuple pakistanais. Je vous prie de transmettre mes vives condoléances aux familles et aux proches des victimes, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Que Dieu ait leurs âmes !

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan