Message de félicitations à Mme Kolinda Grabar-Kitarovic, Présidente de la République de Croatie

Sen Excellence Madame Kolinda Grabar-Kitarovic, Présidente de la République de Croatie

Bakou, le 16 juillet 2018.

Madame la Présidente,

Je vous félicite et le peuple ami croate pour la médaille d'argent que l’équipe de Croatie a remportée à la 21e édition de la Coupe du monde de football.

J’adresse mes chaleureuses félicitations aux footballeurs croates, qui avaient fait preuve de persévérance et de volonté dans tous les matches de la Coupe du monde et ont réalisé le plus grand succès de leur histoire, et leur souhaite de nouveaux succès.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de ma haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan