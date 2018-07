Un accord de libre-échange signé entre le Japon et l’UE

Tokyo, 17 juillet, AZERTAC

Le Japon et l’Union européenne (UE) ont signé ce mardi un accord de libre-échange qui permettra de créer l'un des plus grands blocs économiques avec un PIB équivalant à environ 30% du total mondial.

À l'issue du sommet avec la participation du président du Conseil européen, Donald Tusk, et celui de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, les parties japonaises et européennes ont signé un important accord de libre-échange entre Tokyo et Bruxelles.

Selon le document approuvé, le Japon supprimera les droits de douane sur 94% des marchandises en provenance de l'UE, y compris des produits d’alimentation, ce qui réduira les prix des fromages européens, du vin et du porc sur le marché japonais.

A leur tour, les pays européens éliminent les droits de douane sur 99% des marchandises importées du Japon, en particulier les voitures et l'électronique grand public, ce qui se produira respectivement huit et six ans après l'entrée en vigueur de l’accord.