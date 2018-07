L’Azerbaïdjan et l’Italie signent une série de documents

Bakou, 18 juillet, AZERTAC

Ce mercredi, l’entretien élargi aux deux délégations a été suivi de la cérémonie de signature des documents entre les deux pays avec la participation des présidents azerbaïdjanais et italien, MM. Ilham Aliyev et Sergio Mattarella.

Le mémorandum d’accord entre l’Université d’architecture et de construction d’Azerbaïdjan et l’Université polytechnique de Milan a été signé par Gultchöhré Mammadova, rectrice de l’Université d’architecture et de construction d’Azerbaïdjan, et Silvia Piardi, chef du département de design à l’Université polytechnique de Milan.

Le mémorandum d’accord entre la Société des chemins de fer azerbaïdjanais et la Société nationale des chemins de fer italiens a été signé par Djavid Gourbanov, président de la Société des chemins de fer azerbaïdjanais, et Giovanni Rocca, vice-président au développement international de la Société des chemins de fer italiens.

L’accord technique entre le Ministère de l’Agriculture de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère de la Santé de la République d’Italie a été signé par Mammad Ahmadzadé, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Italie, et Augusto Massari, ambassadeur d’Italie en Azerbaïdjan.

La déclaration conjointe sur la coopération en matière d’enseignement supérieur entre le Ministère de l’Education de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère de l’Education, des Universités et de la Recherche de la République d’Italie a été signé par Mammad Ahmadzadé, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Italie, et Augusto Massari, ambassadeur d’Italie en Azerbaïdjan.