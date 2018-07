L’Italie soutient les travaux effectués par l’Azerbaïdjan contre les menaces du radicalisme

Bakou, 19 juillet, AZERTAC

Le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, dirigeant de la Direction des Musulmans du Caucase, s’est entretenu ce mercredi avec Sergio Mattarella, président italien, en visite officielle à Bakou.

Milikh Yevdayev, président de la communauté des Juifs des montagnes d’Azerbaïdjan, Vladimir Fekete, dirigeant de la communauté catholique azerbaïdjanaise, et Mifodiy Efendiyev, représentant du diocèse de Bakou et de la Caspienne de l’Eglise orthodoxe russe, ont eux aussi été présents à cet entretien.

Lors de l’entretien, il a été noté que les relations Etat-religion étaient à haut niveau et les représentants de toutes les religions vivaient en paix en Azerbaïdjan. Allahchukur Pachazadé a exprimé son plaisir du haut niveau des liens amicaux et fraternels entre les deux pays, ajoutant que son pays était connu comme un pays exemplaire dans le tissage des relations interreligieuses et internationales au niveau mondial.

Sergio Mattarella s’est félicité de sa rencontre avec le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé et les représentants des communautés religieuses en Azerbaïdjan. Il a noté que les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Italie étaient à haut niveau, marquant que des travaux étaient effectués pour développer encore plus la coopération tous azimuts.

Le chef de l’Etat italien a particulièrement souligné que l’Italie appréciait hautement la laïcité de l'Azerbaïdjan et son respect de la tolérance religieuse, ajoutant que la partie italienne soutenait les efforts déployés par l'Azerbaïdjan face aux menaces du radicalisme.

Les parties se sont dites convaincues que les liens entre les deux pays se développeraient dans l’avenir.