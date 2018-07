L’Italie est pour le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Bakou, 19 juillet, AZERTAC

L’Italie est pour le règlement pacifique du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh dans le cadre des normes et des principes du droit international et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C’est ce qu’a déclaré le président italien Sergio Mattarella, dans son discours à l’université ADA.

Hafiz Pachayev, recteur de l’Université ADA, vice-ministre des Affaires étrangères, a fait savoir que la rencontre avec le président italien était un événement important dans l’histoire de cette université. Il a présenté Sergio Mattarella aux étudiants et a donné des informations détaillées sur son activité politique et publique.

Le recteur de l’université a abordé les relations de partenariat entre l’Azerbaïdjan et l’Italie.

Sergio Mattarella s’est dit satisfait de sa visite en Azerbaïdjan et d’être à l’Université ADA.

Il a noté que cette visite avait également créé une occasion favorable de mieux connaître l'Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat italien a parlé de l’histoire des liens azerbaïdjano-italiens.

Le président Sergio Mattarella s’est déclaré convaincu que les relations entre les deux pays seraient durables.

Evoquant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, Sergio Mattarella a marqué que son pays était pour le règlement pacifique du conflit dans le cadre des normes et des principes du droit international et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a ajouté que l’Italie était pour la paix et le développement dans la région.

Ensuite, le chef de l’Etat italien a repondu aux questions des étudaints.