Bakou, 19 juillet, AZERTAC

Une exposition baptisée « Le Trésor d’éternité », consacrée à Chah Ismaïl Khataï, grand fils et poète du peuple azerbaïdjanais, s’est ouverte au Centre Heydar Aliyev le 19 juillet.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva, le président italien Sergio Mattarella et sa fille Laura Mattarella ont visité l’exposition organisée avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev, de la Galerie des Offices de Florance, du Centre Heydar Aliyev, du Ministère italien de la Culture et du Tourisme et de l’ambassade d’Italie en Azerbaïdjan.

Le directeur de la Galerie des Offices de Florance, Eike Schmidt, a informé les visiteurs de l’exposition.

Ensuite, ils ont visité l’exposition « L’Azerbaïdjan minuscule », abrité au Centre Heydar Aliyev.

Le Centre Heydar Aliyev abrite des expositions consacrées à des thèmes différents. L’exposition de voitures classiques, qui a suscité un grand intérêt chez les visiteurs, constitue l’une d’elles.

Anar Alekberov, président de la Fédération azerbaïdjanaise automobile, a déclaré que cette exposition, projet conjoint de la Fédération et du Centre Heydar Aliyev, rassemblait les voitures fabriquées dès la fin du XIXe siècle en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, en France, en Grande-Bretagne et dans l’ex-URSS.

Le président italien Sergio Mattarella a déclaré qu'ils étaient ravis de visiter les expositions au Centre Heydar Aliyev.