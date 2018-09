Le centenaire de la République démocratique d’Azerbaïdjan célébré à Varsovie VIDEO

Varsovie, 13 septembre, AZERTAC

La Fondation Heydar Aliyev et l’ambassade d’Azerbaïdjan en Pologne ont organisé le 12 septembre, à Varsovie, une cérémonie consacrée au centenaire de la République démocratique d’Azerbaïdjan.

Les participants ont d'abord visité l'exposition baptisée « Destination-Azerbaïdjan », consacrée à l'Azerbaïdjan, devant le siège du voïvode de Mazovie. L’objectif primordial de l’exposition qui accueillera les visiteurs durant un mois consiste à faire connaître les opportunités touristiques de l’Azerbaïdjan en Pologne, à informer encore plus les Polonais sur l’Azerbaïdjan.

Anar Alakbarov, directeur exécutif de la Fondation Heydar Aliyev, Hassan Hassanov, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Pologne, Zdzislaw Sipiera, voïvode (gouverneur) de Mazovie, ont visité l’exposition.

Ensuite, la délégation azerbaïdjanaise a ensuite visité le Monument en hommage aux hommes ayant lutté pour l'Azerbaïdjan et la Pologne indépendants, érigé dans le parc Jozef Polinski à Varsovie, devant lequel ont été déposées des gerbes de fleurs.

Le même jour, une réception officielle s’est tenue au palais royal de Varsovie à l’occasion du centenaire de la République démocratique d’Azerbaïdjan. Organisée conjointement par la Fondation Heydar Aliyev et l’ambassade d’Azerbaïdjan en Pologne, la cérémonie a rassemblé le vice-ministre polonais des Affaires étrangères et des hauts responsables des autres ministères, des vice-présidents et des membres du Seim et du Sénat, des représentants de la voïvodie de Mazovie, des régions polonaises, du corps diplomatique à Varsovie, des établissements scolaires et de la communauté azerbaïdjanaise résidant dans ce pays.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Pologne, Hassan Hassanov, a prononcé un discours d’ouverture à la cérémonie. Il a salué les participants au nom de Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan et présidente de la Fondation Heydar Aliyev. Dans son discours il a abordé l’histoire des relations entre l’Azerbaïdjan et la Pologne, le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh ainsi que ses lourdes conséquences.

Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Bartosh Chikhotsky, a lui aussi pris la parole lors de la cérémonie.

Le vice-ministre polonais a abordé les relations étroites politiques et des liens amicaux entre les deux pays, soulignant que des visites mutuelles de haut niveau s’effectuaient et que ces relations étroites se poursuivraient dans les années à venir.

Un programme de concert avec la participation du groupe de musique dirigé par le pianiste connu Eltchin Chirinov et une exposition a eu lieu lors de la cérémonie. La chanson populaire azerbaïdjanaise « Sari gelin » a été interprétée par une chanteuse polonaise.