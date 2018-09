L’AIDA a été représentée au Forum des partenaires de l’UNESCO à Paris

Bakou, 13 septembre, AZERTAC

L’Agence azerbaïdjanaise pour le développement international (AIDA) a représenté l’Azerbaïdjan au Forum des partenaires de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris.

Le but principal du forum où était également présente Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, était d’informer les participants sur la mise en œuvre de Programme de développement durable à l'horizon 2030 conforme aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale de l’ONU, sur les projets et programmes réalisés par l’UNESCO dans plusieurs régions du monde dans ce sens, ainsi que d’élargir les relations de coopération avec les nouveaux pays donateurs de l’UNESCO afin d’établir la paix, la sécurité et la stabilité dans les pays en développement.