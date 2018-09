Paolo Alli a salué les relations entre l’OTAN et l’Azerbaïdjan

Bakou, 13 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s’est entretenu ce jeudi avec Paolo Alli, président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, en visite en Azerbaïdjan.

Pendant la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur l’état actuel et les perspectives des relations entre l’Azerbaïdjan et l’OTAN, la sécurité régionale et la coopération économique.

Le ministre Elmar Mammadyarov a souligné que l’Azerbaïdjan entretenait des relations de partenariat fiables et durables avec l’OTAN et son pays s’engageait à soutenir les opérations de maintien de la paix internationales en Afghanistan. Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a informé son interlocuteur sur les projets de transports et énergétiques de grande envergure réalisés par l’Azerbaïdjan, y compris le gazoduc transadriatique (TAP).

Ayant salué les relations entre l’OTAN et l’Azerbaïdjan, Paolo Alli a exprimé ses remerciements pour la coopération réussie, notamment la contribution durable qu’apporte l’Azerbaïdjan à la paix et à la sécurité internationales dans le cadre de l’opération menée en Afghanistan.

Les questions régionales ont également fait l’objet de discussions pendant la rencontre.