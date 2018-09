L’armée azerbaïdjanaise va lancer des exercices à grande échelle

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

Conformément au plan approuvé par Ilham Aliyev, président de la République et Commandant suprême des armées azerbaïdjanaises, les forces armées azerbaïdjanaises effectueront, sous le commandement du colonel-général Zakir Hassanov, ministre de la Défense, des exercices tactiques à grande échelle du 17 au 22 septembre.

Les exercices impliqueront plus de 20.000 militaires, plus de 200 chars et autres véhicules blindés, plus de 120 types de systèmes de missiles et d’artillerie, de systèmes de lance-roquettes multiple et de mortiers de différents calibres, près de 10 avions de chasse et bombardiers, environ 20 autres engins aériens.