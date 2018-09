Le président Ilham Aliyev a reçu une délégation dirigée par le PDG de Total VIDEO

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu ce vendredi une délégation conduite par Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.

Pendant la rencontre, ils ont discuté des perspectives de la coopération entre le groupe Total et la SOCAR dans le domaine pétro-gazier, de l’avancement des travaux dans le cadre de l’exploitation conjointe du gisement «Abchéron» et des opportunités d’exploiter conjointement des autres gisements de pétrole et de gaz.