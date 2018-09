Le ministre israélien de la Défense a été au Service national de protection des frontières

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

Le colonel-général Eltchin Gouliyev, chef du Service national de protection des frontières (SNPF), s’est entretenu le 14 septembre avec la délégation menée par Avigdor Lieberman, ministre israélien de la Défense, en visite en Azerbaïdjan.

Une cérémonie d’accueil officiel, organisée en l’honneur du ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman, a eu lieu au Service national de protection des frontières, a-t-on appris auprès du SNPF.

Lors de l’entretien élargi les parties se sont félicitées des relations d’amitié et de partenariat stratégique entre la République d’Azerbaïdjan et l’Etat d’Israël, ont souligné qu’une coopération dans les domaines militaro-technique et sécuritaire s’effectuait avec succès entre les deux pays.

Le colonel-général Elchin Gouliyev a souligné que l’occupation de 20% du territoire azerbaïdjanais et d’une partie des frontières azerbaïdjanaises suite à l’agression arménienne, l’utilisation à des fins illicites de ces territoires et l’état actuel constituaient une menace essentielle pour la sécurité frontalière. Il a également donné des informations sur les réformes récentes menées pour l’amélioration du système de protection des frontières de la République d’Azerbaïdjan, les travaux effectués et les réalisations obtenues en matière de modernisation et de renforcement de la base matérielle et technique.

Au cours des discussions, les parties ont échangé sur les processus en cours dans la région, les défis et les menaces à la sécurité des frontières, ont examiné les perspectives et les orientations de la coopération mutuelle. L'importance de poursuivre les activités pour le développement réussi des relations bilatérales a été mis en valeur.