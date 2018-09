Entretien du Premier ministre azerbaïdjanais et du ministre israélien de la Défense

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

Le Premier ministre azerbaïdjanais Novrouz Mammadov s’est entretenu le 14 septembre avec Avigdor Lieberman, ministre de la Défense de l’Etat d’Israël.

Lors de l’entretien, Novrouz Mammadov s’est dit convaincu que la visite du ministre israélien de la Défense en Azerbaïdjan serait importante en termes d’élargissement des relations bilatérales. «Aujourd’hui, les relations azerbaïdjano-israéliennes sont à haut niveau. Nos pays coopèrent dans différents domaines. Après le rétablissement de l’indépendance de l’Azerbaïdjan, nous sommes parvenus à établir de bonnes relations entre les deux pays», a-t-il estimé.

Evoquant l’importance des visites mutuelles et des rencontres de haut niveau pour le développement des relations Azerbaïdjan-Israël, Novrouz Mammadov a dit que tous les deux pays étaient intéressés par le développement de ces liens. Le développement des relations entre les deux pays est également important en termes de sécurité régionale et internationale.

Abordant les relations de tolérance en Azerbaïdjan, le Premier ministre Novrouz Mammadov a noté que les représentants de différentes nations et religions y vivaient comme une famille, dans une ambiance amicale.

Disant avoir le plaisir de sa chaque visite en Azerbaïdjan, le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a noté qu’il se sentait comme chez lui dans ce pays.

Il a fait savoir que le leader national Heydar Aliyev avait eu un rôle particulier dans le développement des relations bonnes et étroites existantes entre les deux pays depuis de nombreuses années.

En plus du domaine militaire, les discussions ont également porté sur l’élargissement de la coopération et de l’échange d’expériences dans les domaines agricole, touristique, etc.