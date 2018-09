Les relations interparlementaires azerbaïdjano-portugaises au menu des discussions

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

La présidente de la Commission pour la famille, la femme et l’enfant du Milli Medjlis et chef du groupe interparlementaire d’amitié Azerbaïdjan-Portugal, Aguiyé Nakhtchivanly, s’est entretenue avec Vitalino José Ferreira Canas, député de l’Assemblée nationale portugaise et chef du groupe interparlementaire d’amitié Portugal-Azerbaïdjan.

Les parties ont parlé du développement des relations interparlementaires bilatérales, mettant en valeur l’importance de la coopération entre les parlementaires des deux pays au sein des organisations internationales.

Ayant noté que Bakou avait déposé sa candidature pour accueillir l’Exposition universelle de 2025, Aguiyé Nakhtchivanly a dit espérer que le Portugal soutiendrait la candidature de Bakou lors de la 164e session du Bureau international des expositions à Paris, en novembre 2018.

Aguiyé Nakhtchivanly a informé le député portugais du conflit du Haut-Karabagh, de l'occupation de 20% des terres azerbaïdjanaises par l’Arménie et l'a invité à soutenir la position équitable de l'Azerbaïdjan dans l’arène internationale.

A son tour, Vitalino José Ferreira Canas s’est dit satisfait de la rencontre chaleureuse et a déclaré que son pays s’engagerait activement à défendre les intérêts de l’Azerbaïdjan.

Le membre du groupe interparlementaire d’amitié Azerbaïdjan-Portugal, Jalé Aliyeva, a, elle aussi, été présente lors de la rencontre.