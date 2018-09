L’élargissement de la coopération avec la Banque islamique de développement au cœur des discussions

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

Les perspectives de la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Banque islamique de développement ont fait l’objet de discussions pendant une rencontre entre le ministre de l’Economie Chahin Moustafayev et la délégation conduite par Zamir Iqbal, vice-président de la Banque islamique de développement (BID).

Chahin Moustafayev a fait savoir que l’Azerbaïdjan attachait de l’importance à la coopération avec les instituts faisant partie de la Banque islamique de développement et du Groupe de la BID, le soutien que la banque apportait au développement du secteur privé en Azerbaïdjan était hautement apprécié. İl a été noté que jusqu’à présent, la BID avait investi 1,2 milliard de dollars dans l’économie azerbaïdjanaise. Ces investissements couvrent les domaines, tels que l’agriculture, l’énergie, les transports, la fourniture d’eau, l’environnement et le secteur privé.

Le ministre Chahin Moustafayev a assuré que l’Azerbaïdjan était intéressé par le développement de la collaboration avec la Banque islamique de développement.

Zamir Iqbal, vice-président de la Banque islamique de développement, s’est félicité de la coopération de l’institution qu’il représente avec l’Azerbaïdjan. Le vice-président a donné des informations sur le Fonds de la Science, des Technologies et des Innovations de la BID, a noté qu’il soutenait la promotion de la science, de la technologie et des innovations, ainsi que le développement des start-up, des petites et moyennes entreprises dans les pays membres de la banque.

Quant aux opportunités d’élargissement des relations avec l’Azerbaïdjan, Zamir Iqbal a souligné que la banque participerait désormais de manière active dans des projets en Azerbaïdjan.