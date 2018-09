Des produits agricoles azerbaïdjanais seront exposés au Worldfood Moscow

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

Trente-cinq entreprises azerbaïdjanaises présenteront leurs produits au Salon international de l'alimentation et des boissons de Moscou (Le Worldfood Moscow) qui se déroulera du 17 au 20 septembre 2018 dans la capitale russe. Les produits azerbaïdjanais seront exposés sous la marque «Made in Azerbaijan» dans un pavillon organisé par le Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO).

Le Worldfood Moscow est une foire internationale pour l'alimentation et des boissons et se déroule à Moscou. Il couvre la gamme complète de nourriture et est divisé en plusieurs domaines spécifiques: la viande, la volaille, les poissons et fruits de mer, fruits et légumes, produits de confiserie et de boulangerie, de la nourriture, les huiles, les graisses et les sauces, les produits laitiers, du thé et du café et des boissons.