Le rédacteur en chef de Xinhua, He Ping, poursuit sa visite en Azerbaïdjan

Bakou, 18 septembre, AZERTAC

La délégation conduite par He Ping, rédacteur en chef de l’agence de presse chinoise Xinhua, en visite en Azerbaïdjan, a rencontré ce lundi Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais aux affaires publiques et politiques.

Au cours de la rencontre, les parties ont discuté d'un large éventail de questions relatives au passé, au présent et au futur des relations entre les deux pays. Un échange de vues a eu lieu surtout sur la satisfaction des intérêts des deux pays en matière d’information, les relations de partenariat entre l’AZERTAC et l’agence Xinhua, l’élargissement de cette activité dans les années à venir et d’autres questions.

Lors de l'entretien, les discussions ont également porté sur les activités des agences nationales des deux pays dans le rétablissement de l'ancienne Route de la soie, dans le soutien des questions concernant la participation de la Chine au projet ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars dans le cadre des intérêts communs et d’autres sujets.

Ali Hassanov a donné des informations sur l’histoire de l'Azerbaïdjan, son développement actuel, les politiques intérieure et étrangère menées par le président Ilham Aliyev, y compris la récente visite du chef de l'État azerbaïdjanais en République populaire de Chine, ses rencontres avec le président chinois Xi Jinping et la situation postérieure à ces rencontres.

He Ping a exprimé sa gratitude pour la grande hospitalité réservée à son égard et à la délégation chinoise en Azerbaïdjan et s'est dit convaincu que cette visite contribuerait à développer davantage les relations des deux pays en matière d'information. Il a souligné qu'à la suite de la récente visite du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en Chine, le développement des relations entre les deux pays s'est accéléré encore plus. He Ping a dit que la Chine et l’Azerbaïdjan avaient des intérêts communs sur les questions internationales, ajoutant que l’agence Xinhua attachait une grande importance à la coopération avec l’AZERTAC. « Nous sommes certains que ces liens donneront de l’élan au développement des relations entre nos deux pays », a-t-il avancé.

Le chef de la délégation chinoise a donné des informations sur les activités de l'agence Xinhua.

Les discussions ont porté aussi sur d’autres aspects des relations en matière d’information entre les deux pays.