Le président Ilham Aliyev a inauguré le Musée du drapeau de Bilessouvar

Bilessouvar, 18 septembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a participé le 18 septembre à l’inauguration du Musée du drapeau de Bilessouvar.

Le chef de l’Etat a coupé le ruban rouge symbolisant l’inauguration du Musée.

Il a été noté que la carte de l’Azerbaïdjan à l’époque des khanats, des mannequins reflétant les guerriers médiévaux, les drapeaux des khanats, les armoiries des villes azerbaïdjanaises du XIXe siècle, des anciennes monnaies en métal et des papiers monnaies, ainsi que les constituions, les armoiries, les drapeaux adoptés pendant la RSS d’Azerbaïdjan et après la restauration de l’indépendance, les uniformes des forces armées, les photos prises lors des investitures du leader national Heydar Aliyev et du président Ilham Aliyev y sont exposés. Le Musée du drapeau a été créé dans le parc Heydar Aliyev à Bilessouvar.