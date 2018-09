La Maison de jeunes de Bilessouvar ouvre ses portes

Bilessouvar, 18 septembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a participé cet après-midi à l’inauguration de la Maison des jeunes de Bilessouvar.

Le ruban rouge symbolisant l’inauguration de la Maison des jeunes a été coupé par le président de la République.

Le bâtiment de la Maison des jeunes est composé de deux niveaux. La construction du bâtiment avait été entamée en 2017 et s’est terminée en mai dernier. Le bâtiment dispose d’une surface de 1200 m2. Dans le bâtiment, il y a un buste d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, des stands de photos reflétant les visites effectuées par le leader national et le président Ilham Aliyev à Bilessouvar dans les années différentes. Il dispose des salles de réunion et de conférence d’une capacité de 256 personnes, destinées à accueillir différents événements.