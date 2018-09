La SOCAR dévoile le volume du pétrole et du diesel qu’elle a exporté en 207

Bakou, 18 septembre, AZERTAC

La SOCAR a exporté 855,5 tonnes d’essence, de diesel et d’autres produits pétroliers en 2017, lit-on dans le Rapport de la société pour le développement durable en 2017.

Il est noté que l’an dernier, des produits pétrochimiques ont été exportés vers la Russie, la Chine, l’Inde, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, les Etats arabes unis, la Pologne, la Biélorussie, la Lituanie, la Lettonie, les Pays-Bas et la Belgique. La société a également exporté ses produits pétroliers vers l’Afghanistan, la Tunisie et la Roumanie, tandis que des produits pétroliers et pétrochimiques ont été envoyés vers la Turquie, l’Ukraine et la Géorgie.