Heinz-Christian Strache : L’Azerbaïdjan est le principal partenaire commercial de l’Autriche dans le Caucase du Sud

Bakou, 18 septembre, AZERTAC

Le président du Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan, Ogtay Assadov, s’est entretenu ce mardi avec Heinz-Christian Strache, vice-chancelier autrichien.

Ogtay Assadov a déclaré que cette visite contribuerait au développement des relations entre les deux pays. Le président du Milli Medjlis a dit que les liens entre l'Autriche et l'Azerbaïdjan se développaient à un rythme croissant, soulignant le rôle important des visites mutuelles des chefs d'Etat dans l'élargissement des relations. Il a noté qu’une base juridique solide avait été établie entre les deux pays grâce au développement des relations. Il a été noté que le chiffre d’affaires entre les deux pays avait constitué 200 millions de dollars en 2017. « Ce chiffre s’est élevé encore plus au cours des 6 mois de l’année courante, ce qui est appréciable », a-t-il marqué. Ogtay Assadov s’est dit confiant que les visites réciproques, les forums commerciaux contribueraient à accroître le chiffre d’affaires.

Ogtay Assadov a déclaré que l’Azerbaïdjan était l’initiateur des projets importants comme Bakou-Tbilissi-Ceyhan, Bakou-Tbilissi-Kars, TAP et TANAP. Le président du Milli Majlis a déclaré que l'Azerbaïdjan jouait un rôle important dans la sécurité énergétique de l'Europe.

Parlant des relations interparlementaires, Ogtay Assadov a déclaré qu’elles suscitaient la satisfaction. Le président du Milli Medjlis a rappelé que le 100e anniversaire de la création du parlement azerbaïdjanais serait célébré à Bakou le 21 septembre, ajoutant avec plaisir que la délégation autrichienne assistera elle aussi à cette cérémonie.

Le président du parlement a souligné que l’Azerbaïdjan se développait rapidement dans la région et assurait 75% du potentiel économique du Caucase du Sud.

Abordant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh et le processus de négociation sur son règlement, Ogtay Asadov a noté que l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan étaient reconnues dans le monde entier. « Nous gardons l’espoir dans le règlement pacifique du conflit, nous intensifions nos efforts. Nous pensons que l'Autriche soutiendra notre pays en ce sens », a-t-il avancé.

Abordant le développement des relations entre les deux pays, le vice-chancelier autrichien Heinz-Christian Strache a déclaré que les visites réciproques de haut niveau, l'ouverture de l'ambassade d'Autriche en Azerbaïdjan en 2010 avaient considérablement contribué à l'expansion de ces relations. Il a noté que l’objectif majeur de la visite était de renforcer ces liens. Le vice-chancelier a souligné que l'Azerbaïdjan était le principal partenaire commercial de l'Autriche dans la région du Caucase du Sud. « Les larges opportunités potentielles existant dans ce domaine nécessitent l’augmentation du volume du chiffre d’affaires à l’avenir. L’Autriche est intéressée par la coopération dans le cadre du projet de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars », a fait savoir le vice-chancelier autrichien.

Il a déclaré que l'Autriche était prête à coopérer avec l'Azerbaïdjan dans les domaines du transport, des chemins de fer, de l'eau, de l'écologie, du développement des technologies Internet, du traitement des déchets et de leur utilisation dans le secteur énergétique. Le vice-chancelier a dit que son pays était pour le règlement pacifique des conflits régionaux et de celui du Haut-Karabagh dans le cadre du droit international.