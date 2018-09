Le président Ilham Aliyev reçoit la délégation menée par le vice-chancelier autrichien VIDEO

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mercredi 19 septembre, la délégation menée par Heinz-Christian Strache, vice-chancelier de la République d’Autriche.

Le président azerbaïdjanais a souligné le bon niveau des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Autriche et a évoqué avec plaisir la visite officielle du président autrichien Heinz Fischer en Azerbaïdjan et la sienne en Autriche. Notant que la coopération économique était elle aussi à un très bon niveau, le président Ilham Aliyev a souligné qu’un certain nombre d’entreprises autrichiennes opéraient avec succès en Azerbaïdjan depuis de nombreuses années. Le chef de l'Etat s’est dit convaincu que la visite en Azerbaïdjan du vice-chancelier autrichien Heinz-Christian Strache, accompagné d’une nombreuse délégation, constituerait pour eux une occasion pour mieux connaître le pays et que les négociations sur la coopération en matière de sport, de transport et dans d’autres domaines à mener en marge de ce déplacement contribueraient au développement des relations bilatérales entre les deux pays.

Le vice-chancelier Heinz-Christian Strache a transmis les salutations de Sebastian Kurz, chancelier de la République d’Autriche, au chef de l'Etat azerbaïdjanais. Heinz-Christian Strache a souligné que le principal objectif de sa visite en Azerbaïdjan consistait à approfondir les relations Autriche-Azerbaïdjan et à apporter une contribution en ce sens. Il a déclaré que les relations bilatérales entre les deux pays étaient importantes en termes de développement des relations. Heinz-Christian Strache a proposé de créer un conseil pour l’approfondissement de la coopération en matière économique et dans d’autres domaines, la discussion des questions d’importance stratégique et la mise en œuvre des projets communs concrets et de réunir régulièrement ce conseil. Dans le même temps, il a déclaré que son pays était intéressé par l’attrait des investissements de l’Union européenne en Azerbaïdjan, l’importation des technologies autrichienne dans ce pays et l’exportation des produits azerbaïdjanais. Le vice-chancelier a également noté que la partie autrichienne est intéressée par la représentation des entreprises azerbaïdjanaises en Autriche et était prête à aider l’Azerbaïdjan à commercialiser ses produits sur les marchés de l'Union européenne.

Le président azerbaïdjanais a remercié pour les salutations du chancelier autrichien Sebastian Kurz et demandé de lui transmettre les siennes.