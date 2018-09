Les relations interparlementaires azerbaïdjano-djiboutiennes au menu des discussions

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Le président du Milli Medjlis Ogtay Assadov a rencontré cet après-midi la délégation menée par Mohamed Ali Houmed, président de l’Assemblée nationale de la République de Djibouti.

Lors de la rencontre, les parties se sont félicitées du développement des relations entre les parlements des deux pays.

Ogtay Asadov a dit espérer que la visite de Mohamed Ali Houmed en Azerbaïdjan contribuerait à renforcer encore davantage les relations entre les deux pays. Il a noté que les deux pays attachaient une grande importance à l'approfondissement de la coopération économique. Evoquant l’importance des visites réciproques de haut niveau en termes de développement des relations entre les deux Etats, le président du parlement a souligné que l’Azerbaïdjan et Djibouti se soutenaient aussi au sein des organisations internationales. Il a souligné que le soutien de Djibouti à l'intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan était une question importante et que son pays l'appréciait.

Le président de l'Assemblée nationale djiboutienne, Mohamed Ali Houmed, s'est dit ravi de sa visite en Azerbaïdjan, marquant que l’organisation de l’événement relatif au 100e anniversaire de la fondation du parlement azerbaïdjanais revêtait une importance particulière.

Le président de l'Assemblée nationale djiboutienne a dit que les liens entre l’Azerbaïdjan et Djibouti se développaient de plus en plus, ùettant en valeur l’existence de bonnes opportunités pour la coopération économique entre les deux pays.

Les parties ont également échangé sur d’autres questions d’intérêt commun.