Le président de la République reçoit les présidents des parlements d’un certain nombre de pays VİDEO

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu ce jeudi Mohamed Ali Houmed, président de l’Assemblée nationale de la République de Djibouti, Yahya Bin Mahfoodh Al-Manthri, président du Conseil d'Etat du Sultanat d'Oman, Marzouq Ali Al-Ghanim, président de l’Assemblée nationale koweïtienne, Mohammed Sadiq Sanjrani, président du Sénat de la République islamique du Pakistan, Tsveta Karayancheva, présidente de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie, Dastanbek Jumabekov, président du parlement kirghiz, Mahmoud Ahmad Charif, premier vice-président de la Chambre des représentants égyptienne, et George Tsereteli, président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, venus à Bakou pour assister à la réunion solennelle qui se tiendra à l’occasion du 100e anniversaire du parlement azerbaïdjanais.

Le président de la République a, avant tout, souligné l’importance de l’événement consacrée au centenaire de la fondation du parlement azerbaïdjanais et a remercié les invités venus en Azerbaïdjan pour y assister. Le président Ilham Aliyev a jugé la présence des représentants des pays amis à cet événement comme une manifestation des relations de partenariat entre les pays, évoquant ses visites dans les mêmes pays. Le chef de l’Etat a déclaré que les relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et ces pays étaient à un très bon niveau et qu’elles couvraient divers domaines. Le président Ilham Aliyev a déclaré que la visite des présidents de parlements dans son pays leur donnerait une bonne occasion pour mieux connaître l’Azerbaïdjan et, aussi, pour contribuer à l’élargissement de la coopération interparlementaire.

Le président de l’Assemblée nationale koweïtienne, Marzouq Ali Al-Ghanim, a transmis les salutations de l'émir du Koweït Sabah al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah au chef de l'Etat azerbaïdjanais. Il a fait savoir qu’il était venu assister à l’événement d’après l'instruction de l'émir du Koweït. Marzouq Ali Al-Ghanim a souligné qu’il effectuait sa première visite à Bakou et a déclaré que dès leur arrivée dans la capitale azerbaïdjanaise, la beauté et le développement de la ville les ont profondément impressionnés. Il s'est déclaré convaincu que de ce genre d’événement servaient à renforcer davantage la coopération interparlementaire et à resserrer les relations des autres pays et peuples avec l’Azerbaïdjan. Le président de l’Assemblée nationale koweïtienne a transmis ses meilleurs vœux au président Ilham Aliyev et au peuple azerbaïdjanais. Il a dit espérer qu'ils reviendraient avec plaisir en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a souligné que l'Azerbaïdjan effectuait une coopération active dans l'arène internationale et que le nombre de ses amis augmentait de jour en jour.

Le président azerbaïdjanais a remercié pour les salutations de l'émir du Koweït Sabah al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah et demandé de lui transmettre les siennes.