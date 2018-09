Le président du Sénat pakistanais a été au Milli Medjlis

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Le président du Milli Medjlis Ogtay Assadov s’est entretenu ce jeudi avec une délégation conduite par Mohammed Sadiq Sanjrani, président du Sénat de la République islamique du Pakistan.

Lors de l’entretien, les discussions ont porté sur l’approfondissement de la coopération entre les deux pays.

Ogtay Assadov a noté que l’Azerbaïdjan et le Pakistan étaient des pays amis et frères. Il a fait savoir que les visites des délégations, les rencontres tenues et les négociations menées contribuaient à renforcer encore plus les liens existant entre les deux pays, ajoutant que les relations avec le Pakistan se développaient à un rythme croissant.

Le président du Milli Medjlis a abordé le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, ainsi que ses lourdes conséquences. Il a également parlé des documents adoptés par l’ONU concernant ce conflit et a hautement le soutien du Pakistan à la position de l’Azerbaïdjan. O. Assadov a particulièrement souligné l’importance de l’adoption du document sur le génocide de Khodjaly au Sénat pakistanais.

Pour sa part, Mohammed Sadiq Sanjrani a exprimé ses remerciements pour l’hospitalité. Il a fait savoir que les visites réciproques servaient à approfondir davantage les relations, marquant que les rencontres des délégations de haut niveau et des députés, ainsi que la coopération efficace aux événements internationaux étaient très importantes.