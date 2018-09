L’Azerbaïdjan est représenté à la Conférence internationale sur la Paix de l’UNESCO

Paris, 21 septembre, AZERTAC

La Conférence internationale sur la Paix intitulée «Dialogue et éducation interculturel et interreligieux pour un monde de paix, d’harmonie et de tolérance» a eu lieu au siège de l’UNESCO à Paris.

L’Azerbaïdjan a été représenté à cette conférence par l’ambassadeur Anar Karimov, délégué permanant azerbaïdjanais auprès de l’UNESCO.

Xing Qu, directeur général adjoint de l’UNESCO, est intervenu à la cérémonie d’ouverture de la conférence.

L’ambassadeur Anar Karimov a été invité au 8e panel de la conférence sur le thème «Dialogue interreligieux : résultats des forums de Bakou». Firmin Edouard Matoko, sous-directeur général de l’UNESCO pour l’Afrique, a été présent à ce panel.

A.Karimov a donné des informations sur le Processus de Bakou, initié par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en 2008, les forums mondiaux de Bakou sur le dialogue interculturel tenus dans le cadre de ce processus, ainsi que de l’attention de son pays à ce domaine.

Il a également abordé la coopération de l’Azerbaïdjan avec l’UNESCO et ses perspectives.