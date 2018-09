L’Azerbaïdjan et Oman discutent du développement de leur relation

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Le président du Milli Medjlis Ogtay Assadov a rencontré le 22 septembre une délégation dirigée par M. Yahya Bin Mahfoodh Al-Manthri, président du Conseil d'Etat du Sultanat d'Oman.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur le développement de la coopération entre les deux pays.

Ogtay Assadov a fait savoir que la visite du président du Conseil d'Etat du Sultanat d'Oman constituerait une occasion pour approfondir encore plus les liens entre les deux pays et les deux parlements, ajoutant qu’un groupe de travail pour les relations interparlementaires avec Oman serait fondé au Milli Medjlis dans un proche avenir.

Yahya Bin Mahfoodh Al-Manthri a dit que la réunion solennelle consacrée au 100ème anniversaire du parlement azerbaïdjanais avait été organisé à haut niveau.

Il a évoqué le bon niveau des relations entre l’Azerbaïdjan et son pays, notant que le développement des liens dans les domaines du commerce, de l’économie et d’autres avait été discuté lors d’un certain nombre de rencontres tenues entre de hauts fonctionnaires. Yahya Bin Mahfoodh Al-Manthri s’est dit convaincu que les visites réciproques ouvriraient la voie à l’élargissement des relations entre les deux pays.