Championnats du monde de judo : les vainqueurs de la troisième journée déterminés

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Les vainqueurs de la troisième journée des Championnats du monde de judo ont été déterminés.

La judoka japonaise Tsukasa Yoshida (57 kg) est devenue championne du monde en battant en finale son adversaire britannique Nekoda Smythe-Davis.

Le Coréen An Chang-rim a battu en finale le Japonais Soichi Hashimoto dans la catégorie des 73 kg et est monté sur la plus haute marche du podium.

L’Azerbaïdjanais Hidayet Heydarov (73 kg) s’est imposé face à son adversaire mongol Tsogtbaatar Tsend-Ochir lors du combat pour le bronze.

Les vainqueurs ont reçu les médailles des mains de Rövneg Abdoullayev, président de la Fédération azerbaïdjanaise de judo, membre du Comité exécutif de la Fédération internationale de judo.