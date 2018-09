Abdujabbor Azizi : Le Tadjikistan est intéressé par l’approfondissement des relations avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Le premier vice-président du Milli Medjlis, Ziyafet Asguérov, s’est entretenu ce samedi avec la délégation menée par Abdujabbor Azizi, premier vice-président de la Chambre des Représentants du Tadjikistan.

Lors de l’entretien, les discussions ont porté sur les questions concernant l’approfondissement des relations entre les deux pays.

Ziyafet Asguérov a déclaré que les deux peuples avaient historiquement des liens étroits dans tous les domaines et que les relations amicales sincères entre les chefs d’Etat azerbaïdjanais et tadjik avaient créé une base solide pour l’élargissement des relations interétatiques. « Les relations entre l'Azerbaïdjan et le Tadjikistan se développent à un rythme ascendant, a-t-il estimé.

Le premier vice-président du Milli Medjlis a souligné l'importance de d’élargir les relations interparlementaires, d’intensifier les rencontres des parlementaires et des visites mutuelles bilatérales. Il a souligné le grand potentiel pour le développement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Abdujabbor Azizi a évoqué l’excellente organisation de la réunion solennelle consacrée au centenaire du parlement azerbaïdjanais, exprimant sa gratitude pour l’hospitalité. Il a noté qu’il existait depuis les temps les plus anciens des liens reliant le Tadjikistan et l'Azerbaïdjan. Il a dit que le Tadjikistan était intéressé par l’approfondissement des relations avec l’Azerbaïdjan. Il s'est dit confiant que la coopération continuerait à apporter ses fruits. Il a été noté que le leader national Heydar Aliyev avait un rôle exceptionnel dans le renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays. « Aujourd’hui, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev poursuit avec succès la même ligne politique », a-t-il marqué.

Les parties ont également échangé sur les perspectives de la coopération interparlementaire.