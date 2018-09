Il existe de très bonnes relations entre la Suisse et l’Azerbaïdjan

Berne, 22 septembre, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Khalaf Khalafov, a rencontré, à Berne, Krystyna Marty Lang, secrétaire d'Etat adjointe aux affaires étrangères de Suisse.

Lors de la rencontre, Krystyna Marty Lang a fait savoir qu’il existait de très bonnes relations entre les deux pays, appréciant hautement les rencontres des présidents azerbaïdjanais et suisse dans le cadre du Forum économique mondial de Davos et leur dialogue régulier.

A son tour, Kh. Khalafov a mis en valeur l’importance de l’organisation du dialogue politique et des contacts entre les deux pays, ainsi que des consultations politiques entre les ministères des affaires étrangères et des visites réciproques de haut niveau.

Il a abordé le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh.

Il a été noté qu’il existait un grand potentiel pour développer les liens économiques entre l’Azerbaïdjan et la Suisse. Les entreprises ont été invitées à participer aux projets nationaux et régionaux dans le secteur non-pétrolier, dans les domaines de l’industrie, des transports, de la communication, de l’agriculture, dans le secteur pharmaceutique et du tourisme.

L’accent a été mis sur l’importance régionale et internationale de la signature de la convention sur le statut juridique de la mer Caspienne. Un échange de vues a eu lieu sur les projets énergétiques effectués à l’initiative de l’Azerbaïdjan.

Khanym Ibrahimova, ambassadrice d’Azerbaïdjan en Suisse et au Liechtenstein, a été présente à cette rencontre.