Message de condoléances adressé à M. Hassan Rohani, Président de la République islamique d'Iran

Son Excellence Monsieur Hassan Rohani Président de la République d'Iran

Bakou, le 22 septembre 2018.

Monsieur le Président,

Nous sommes vraiment choqués par l'acte terroriste perpétré dans votre pays, faisant de nombreux morts et blessés.

Nous sommes très indignés par cet acte terrible, nous condamnons le terrorisme et jugeons important de lutter contre toutes les formes et manifestations du terrorisme.

En ces circonstances douloureuses, je présente en mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais mes vives condoléances à vous-même, aux familles et aux proches de victimes, ainsi qu'à l'ensemble du peuple iranien, de même que je forme des vœux de prompt rétablissement pour les blessés et les sinistrés.

Que Dieu ait leurs âmes !

Ilham Aliyev

Président de la République d'Azerbaïdjan