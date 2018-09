Nakhtchivan : le « Village européen » ouvre ses portes

Nakhtchivan, 24 septembre, AZERTAC

Le « Village européen », organisé au Complexe de musée historico-architectural « Nakhtchivangala », a ouvert ses portes ce dimanche 23 septembre.

La cérémonie d’ouverture a débuté par le retentissement des hymnes de la République d’Azerbaïdjan et de l’Union européenne, a-t-on appris auprès de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan.

Les ambassadeurs des pays européens en Azerbaïdjan ont salué les participants du festival.

Azad Djabbarov, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République autonome du Nakhtchivan, et Kestutis Jankauskas, chef de la Délégation de l’Union européenne en Azerbaïdjan, ont prononcé des discours et déclaré ouvert le « Village européen ».

Le président de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan Vassif Talybov, présent à la cérémonie, a visité les pavillons du Village européen.

La Délégation de l’Union européenne, ainsi que les ambassades de France, d’Allemagne, de Hongrie, de Suède, de Bulgarie et de Grande-Bretagne en Azerbaïdjan y ont installé leurs pavillons.

Le Nakhtchivan a, lui aussi, installé son pavillon au « Village européen ». Des costumes traditionnels, des échantillons de la cuisine nationale, des pâtisseries, des boissons, l’art de nouer du tapis, ainsi que des interprétations musicales ont y ont été présentés.

Le président de l’Assemblée suprême, Vassif Talybov, a offert un tapis de Nakhtchivan à Kestitus Jankauskas, chef de la Délégation de l’UE en Azerbaïdjan.