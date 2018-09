Les présidents azerbaïdjanais et mongol se rencontrent à Bakou VIDEO

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev, a reçu cet après-midi le président mongol Khaltmaagiyn Battulga, venu en visite de travail en Azerbaïdjan.

Le président mongol a été accueilli par le président azerbaïdjanais.

Ensuite, une rencontre s’est tenue entre les deux chefs d’Etat.

Le président Khaltmaagiyn Battulga a dit qu’un certain nombre de ses compatriotes, surtout des sportifs mongols, étaient présents aux Championnats du monde de judo à Bakou, ajoutant qu’ils exprimaient leur plaisir du développement spectaculaire de l’Azerbaïdjan et qu’ils le voyaient de leurs propres yeux. « En atterrissant à Bakou, nous avons vu du haut beaucoup d’arbres plantés, des rues très propres, de nombreux immeubles modernes et installations sportives. Tous cela permet à plus de jeunes de maîtriser les sports, ce qui a un impact positif sur l’éducation de la génération qui grandit », a estimé le chef de l’Etat mongol.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est dit ravi de voir son homologue mongol à Bakou. Il s’est dit confiant que la visite du président mongol serait intéressant pour lui-même puisqu’il était un judoka connu.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a dit que cette rencontre constituait une bonne occasion pour échanger sur un certain nombre de questions afin de renforcer l’agenda bilatéral et la coopération, ainsi que développer la collaboration en matière de sport. Le président Ilham Aliyev a souhaité la bienvenue à son homologue mongol, se déclarant convaincu que sa visite en Azerbaïdjan serait très agréable pour lui.

Des questions concernant l’économie, l’agriculture, le commerce, l’investissement, le tourisme, les technologies de l’information et de la communication, le transport de marchandises en transit, l’humanitaire, l’éducation, le tissage de tapis et l’utilisation des opportunités du satellite azerbaïdjanais par la Mongolie et le partage de l’expérience « Service ASAN » ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre.

Les parties ont également échangé sur la coopération au sein des organisations internationales.