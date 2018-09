Le Salon international de l’industrie de défense « ADEX 2018 » ouvre ses portes à Bakou

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

Le 3e Salon international de l’industrie de défense « ADEX 2018 » a ouvert ses portes ce mardi au Centre d’exposition de Bakou.

Fouad Alesguerov, assistant du président de la République pour les organes d’application de la loi et les affaires militaires, a lu le message de félicitations du président Ilham Aliyev adressé aux participants du salon à la cérémonie d’ouverture.

Yahya Moussaïev, vice-ministre azerbaïdjanais de l’Industrie de défense, a prononcé un discours à la cérémonie d’ouverture et a félicité les délégations, les représentants des entreprises et les visiteurs à l’occasion de l’ouverture du 3e Salon international de l’industrie de défense « ADEX 2018 ».

Le salon a rassemblé 224 entreprises provenant de 29 pays.

Ensuite, les participants ont visité le salon.

Des fonctionnaires d’Etat et de gouvernement, des délégués des ambassades et des organisations internationales en Azerbaïdjan, des ministres de la défense des pays étrangères et des représentants d’autres institutions compétentes ont été présents à la cérémonie d’ouverture.