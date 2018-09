L’Azerbaïdjan, le Venezuela et les Bahamas discutent de leurs relations

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

En marge de sa visite à New York, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov a tenu des rencontres bilatérales avec ses homologues du Venezuela et des Bahamas, MM. Jorge Arreaza et Daren Alan Henfield.

Les ministres ont discuté des relations bilatérales et ont procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales, ainsi que l’ordre du jour de la 73ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.