Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a eu une série de rencontres à New York

New York, 27 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a eu une série de rencontres bilatérales en marge de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a rencontré Alie Kabba, ministre sierra-léonais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Osman Saleh Mohammed, ministre érythréen des Affaires étrangères, Cheikh Sabah Al Khaled Hamad Al Sabah, vice-Premier ministre koweïtien et ministre des Affaires étrangères, Sir Louis Straker, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce Extérieur et de la Consommation de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Everly Paul Chet Greene, ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de l’Immigration d'Antigua-et-Barbuda, Mme Helga Schmid, secrétaire générale du service européen pour l'action extérieure.

Lors des rencontres, les relations entre les pays, la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales, ainsi que les questions figurant à l’ordre du jour de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU ont fait l’objet d’un échange de vues.