Communiqué de la Présidence de la République

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont eu un entretien en marge du Sommet de la CEI à Douchanbé.

Les parties ont exprimé leur engagement pour le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le processus de négociations concernant le renforcement du cessez-le-feu afin de prévenir les incidents sur la ligne de contact et à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Les parties ont décidé de créer des mécanismes afin d’établir des relations opérationnelles entre les organismes compétents.