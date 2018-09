Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise rencontre le secrétaire général de l’ONU

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Le secrétaire général de l’ONU a évoqué avec plaisir ses visites à Bakou et ses rencontres avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, demandant de transmettre ses salutations et ses meilleurs vœux au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Antonio Guterres a déclaré qu'il appréciait hautement les activités fructueuses menées dans tous les domaines en Azerbaïdjan sous la direction du président Ilham Aliyev, mettant en valeur le soutien et la contribution apportés à la mise en œuvre au niveau national des Objectifs de développement durable et à la promotion du dialogue interculturel.

Elmar Mammadyarov a remercié le secrétaire général pour l’accueil chaleureux et l'a invité à participer au prochain sommet du Mouvement des non-alignés que Bakou accueillera les 14 et 15 juin 2019.

Elmar Mammadyarov a informé le secrétaire général des Nations Unies de l’avancement des négociations sur le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh et de sa rencontre avec le ministre arménien des Affaires étrangères deux jours avant avec la médiation des coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE. Il a souligné la nécessité d’intensifier les négociations substantives, comme l’indiquaient une déclaration diffusée par les coprésidents du Groupe de Minsk selon les résultats de la rencontre.

Antonio Guterres a noté qu'il soutenait les activités du Groupe de Minsk de l'OSCE en matière de règlement du conflit et a déclaré que les organismes onusiens et lui-même étaient prêts à contribuer au développement des opérations de maintien de la paix.

Au cours de la rencontre, les parties ont échangé sur les questions d'intérêt mutuel et celles inscrites à l'ordre du jour de l'ONU.