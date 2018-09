TAP : 66% des terrains utilisés dans la construction du tronçon d’Albanie ont été remis en état

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Au moins 66% des terrains utilisés dans la construction du tronçon d’Albanie de TAP, qui prévoit d’acheminer le gaz naturel azerbaïdjanais vers l’Europe, ont été complètement remis en état, rapporte dans un communiqué la société TAP AG, opérateur du gazoduc.

«Une piste de 143 km du tronçon d’Albanie (215 km) du gazoduc a été remise en état», indique le communiqué.

Pour rappel, au début septembre, une piste de 756 km du tronçon d’Albanie et de Grèce (long de 765 km) du gazoduc transadriatique a été complètement aménagée et évaluée. En plus, 97 % des tubes ont été assemblés par soudage dans les deux pays et environ 90% d’entre eux ont été descendus dans la fouille», a-t-elle ajouté.

Une piste de 215 km du tronçon de TAP (550 km) qui traversera l’Albanie a été complètement aménagée et évaluée, des tubes ont été alignés en bord de piste. 205 km de tubes ont été assemblés par soudage et environ 189 km de tubes ont été enfouis.

Une piste de 540 km du tronçon qui traversera le territoire grec a été aménagée et évaluée. Environ 538 km de tubes ont été alignés en bord de piste et assemblés par soudage. 504 km de tubes ont été enfouis et une piste de 430 km a été remise en état.

Les bases du gazoduc TAP ont été jetées le 17 mai 2016 à Thessalonique, en Grèce. Le conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement a ratifié le 6 février le financement d'un montant de 1,5 milliard d'euros pour le gazoduc TAP qui passera à travers la Grèce, l'Albanie et sous la mer Adriatique avant de rejoindre les côtes de l'Italie du Sud où il sera connecté au réseau de gaz naturel de l'Italie. Ce projet fait partie du Corridor gazier Sud et est une initiative lancée par le Conseil de l'Europe, la Commission européenne et le Parlement européen dans le cadre de la politique énergétique de l'Union européenne.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) prévoit d'allouer cette année des prêts d'un montant de 1,2 milliard d'euros au gazoduc transadriatique (TAP). Le montant attendu sera de l'ordre de 500 millions d'euros en prêt direct et jusqu'à 700 millions d'euros en prêt syndiqué. La décision finale devrait être prise vers le milieu de l'année.

Plus de 77 % des travaux, y compris ceux d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction ont été effectués.

La construction de deux stations de compression, la première à Kipoi, en Grèce, et la deuxième à Fier, en Albanie, est poursuivi. En plus, une station de mesure est en cours de construction non loin de la région de Bilisht, dans l'est de l'Albanie. La société Saipem lancera les travaux de forage du microtunnel dans les prochains mois

La construction du tronçon sous-marin du gazoduc s’achèvera en 2019.

Considérée comme la plus grande chaîne de gazoducs en construction dans le monde entier, le Couloir gazier Sud, long d'environ 3.500 km, se compose du gazoduc du Caucase du Sud, du gazoduc transanatolien (TANAP) et de celui Transadriatique (TAP) qui devront acheminer le gaz extrait du gisement de Chahdeniz de l'Azerbaïdjan vers le marché mondial.

Le gazoduc Transadriatique, long d'environ 878 km (550 km en Grèce, 215 km en Albanie, 105 km sous la mer Adriatique, 8 km en Italie), ayant un diamètre de 48 pouces (38 pouces dans la partie souterraine), se joindra au gazoduc transanatolien (TANAP) à Kipoi, village grec situé à la frontière turco-grecque. Le projet TAP prévoit l'acheminement du gaz extrait du gisement de Chahdeniz-2 vers le Sud de l'Italie, ensuite vers l'Europe de l'Ouest, via la Grèce et l'Albanie en passant à travers la mer Adriatique. La capacité initiale du TAP, qui sera mis en service en 2020, sera de 10 milliards de m3 par an.

Les actionnaires du projet TAP sont : BP (20 %), Socar (20 %), Snam (20 %), la Belge Fluxys (19 %), l'Espagnole Enagás (16 %) et la Suisse Axpo (5 %).