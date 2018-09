La première de la pièce « Immolatio » présentée au Centre créatif Magsoud Ibrahimbeyov

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

La première de la pièce intitulée « Immolatio », dont les auteurs sont la poète Leyla Beyim et le réalisateur Yefim Avramov, s’est tenue au Centre créatif Magsoud Ibrahimbeyov en marge du Festival de poésie, d’art et de spiritualité Nassimi.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, a assisté à la première.

La pièce est dédiée à deux grands penseurs ayant vécu à la même époque à des points différents du monde, en Azerbaïdjan et en Tchéquie, à l’Est et à l’Ouest. Imadaddin Nassimi (1369-1417) et Jan Hus (1369-1415) ont possédé des points de vues et des idées similaires, des approches semblables en matière de sauvegarde et de développement de la langue maternelle.

Dans la pièce il s’agît de la similitude des cultures et des points de vue en Orient et en Occident. Elle permet au spectateur de connaître les approches des deux grands penseurs à l’encontre des événements historiques qui se sont produits à l’époque.

Des acteurs des différents principaux théâtres de la capitale ont joué dans la pièce à quatre actes, présentée en azerbaïdjanais et en russe.

La pièce théâtrale dédiée à deux grands penseurs, Nassimi et Jan Hus, a suscité de l’intérêt chez le public.

Il est à noter que le Festival de poésie, d’art et de spiritualité Nassimi se poursuivra jusqu’au 30 septembre.