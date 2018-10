Moscou accueillera la Semaine russe de l’énergie

Moscou, 1er octobre, AZERTAC

La deuxième édition de la Semaine russe de l’énergie, forum économique dédié à l'énergie, se déroulera du 3 au 6 octobre 2018 à Moscou.

L’Azerbaïdjan serait représenté à ce forum par une délégation menée par Parviz Chahbazov, ministre de l’Energie.

La première journée du forum, aura lieu une session au sujet de «La régulation efficace des complexes de combustible et d'énergie: approche commune et différence des pays» en présence des ministres de l’Energie de plus de 30 pays du monde. Le ministre azerbaïdjanais de l’Energie Parviz Chahbazov devrait intervenir à cette session qui sera présidée par Christophe Frei, secrétaire général du Conseil Mondial de l'Energie, et consacrée aux questions de la politique nationale des pays mondiaux dans le domaine de l’énergie.

A noter que l’an dernier, plus de 10 délégués en provenance de 94 pays avaient participé à la première édition de la Semaine russe de l’Energie.