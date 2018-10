Instauration du Conseil de coordination des Azerbaïdjanais de France

Paris, 2 octobre, AZERTAC

Les représentants des organisations diasporiques azerbaïdjanaises implantées en France se sont réunis à Paris.

Le président du Comité d’Etat en charge de la diaspora de la République d’Azerbaïdjan, Fouad Mouradov, et l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France, Rahman Moustafayev, ont participé à la réunion.

Au cours de la réunion, un échange de vues a eu lieu sur l’activité diasporique, les questions d’actualité et les tâches à réaliser. Différentes propositions ont été avancées afin de rendre l’activité diasporique plus efficace et ces propositions ont examinées par les participants.

La nécessité d’unir plus étroitement les Azerbaïdjanais résidant en France et de coordonner les activités des organisations diasporiques azerbaïdjanaises a été mise en valeur et, à cet égard, il a été décidé d’instaurer le Conseil de coordination des Azerbaïdjanais de France.

Toghroul Zeynalov, président de l’Association culturelle d’Azerbaïdjan en France, basée à Nantes, a été élu coordinateur du Conseil de coordination.