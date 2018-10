Les perspectives de la coopération azerbaïdjano-turque en matière d’enseignement militaire au cœur des discussions

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Conformément au Protocole de la réunion de dialogue militaire de haut niveau Azerbaïdjan-Turquie, une délégation des Forces terrestres de la République de Turquie est en visite à Bakou.

La délégation militaire turque a eu une rencontre à l’Académie militaire supérieure des Forces armées de la République d’Azerbaïdjan ce mardi 2 octobre. Lors de la rencontre, la partie azerbaïdjanaise a présenté un exposé sur le centre de langue étrangère et de partenariat et la partie turque en a présenté un autre sur l’école de langue des forces terrestres. Les parties ont également échangé sur l’état actuel et les perspectives de développement de la coopération en matière d’enseignement militaire.

La visite de la délégation turque se poursuivra jusqu’au 5 octobre.