Le président Ilham Aliyev a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur tchèque en Azerbaïdjan

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 3 octobre les lettres de créance de Milan Ekert, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque en Azerbaïdjan.

Après avoir passé en revue la garde d’honneur, l’ambassadeur Milan Ekert a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Le chef de l’Etat s’est ensuite entretenu avec l’ambassadeur.

Le président de la République s’est félicité du niveau des relations bilatérales et de la coopération entre l’Azerbaïdjan et la République tchèque, a indiqué l’importance des relations des deux pays en termes de coopération Azerbaïdjan-Union européenne et Azerbaïdjan-OTAN. Le chef de l’Etat a fait savoir que les deux pays étaient intéressés par le bon résultat de la coopération mutuelle dans d’autres domaines et s’est dit sûr que cet objectif serait atteint. Le président Ilham Aliyev a fait savoir que les relations interparlementaires, intergouvernementales, commerciales et les visites mutuelles pouvaient contribuer à ce processus. Le président de la République a exprimé plein succès à l’ambassadeur dans ses futures fonctions.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Milan Ekert a souligné que les relations bilatérales entre les deux pays se développaient dans différents domaines. «La célébration du centenaire de la création de la république en Azerbaïdjan et en République tchèque en 2018 est un événement remarquable», a estimé l’ambassadeur, ajoutant que de bons résultats avaient été obtenus dans le développement des relations bilatérales au cours des 25 ans écoulés depuis l’établissement des liens diplomatiques entre les deux pays.

L’ambassadeur a noté qu’il ne ménagerait pas ses efforts pour l’élargissement davantage des relations pendant son mandat en Azerbaïdjan.