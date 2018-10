Dmitri Peskov: Les relations entre les présidents russe et azerbaïdjanais se basent sur la confiance

Moscou, 3 octobre, AZERTAC

Les résultats des rencontres des présidents russe et azerbaïdjanais sont assez positifs, a déclaré Dmitri Peskov, secrétaire de presse du président russe, dans son interview à l’AZERTAC. Selon lui, les relations de partenariat basées sur la confiance entre le président russe Vladimir Poutine et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev permettent de discuter des questions les plus compliquées.

«Vous savez de quels problèmes il s’agit», a dit Dmitri Peskov, ajoutant qu’il y avait des relations multilatérales entre les deux pays. «Nos relations bilatérales traditionnelles sont assez multiformes, les peuples de nos pays sont des frères. Nous avons une histoire commune qui nous unit et on ne doute pas que nous partagerons aussi notre histoire future», a-t-il estimé.