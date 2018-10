Assurer une gestion flexible, transparente et de haute qualité dans le secteur énergétique est un objectif stratégique de l’Etat azerbaïdjanais

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov, en visite en Russie à l’invitation de son homologue russe Alexandre Novak, a pris part à un Forum d’affaires international baptisé « La Semaine russe de l’énergie ».

Le ministre de l’Energie Perviz Chahbazov est intervenu sur le thème « Efficacité dans la réglementation énergétique : les approches communes et différentes des pays » lors du forum.

« Un organisme de réglementation a déjà été mis en place. Assurer une gestion flexible, transparente et de haute qualité dans le secteur de l’énergie est un objectif stratégique de l’État azerbaïdjanais et tout le soutien de l’État est axé sur la modernisation et la réglementation efficace du secteur », a-t-il déclaré dans son intervention.

Le président russe Vladimir Poutine, ainsi que de hauts responsables de gouvernement de certains pays, des responsables des entreprises énergétiques locales et internationales ont été présents à ce forum d’affaires.